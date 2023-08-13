Тот случай, когда ничья – максимально уместный результат. Ливерпуль лучше начал игру – Салах выдал роскошный ассист на Диаса, а впоследствии забил сам. Правда, гол Мохамеда не засчитали из-за офсайда.

Мудрик упустил шанс стать героем – Челси и Ливерпуль расписали изнурительную ничью на старте АПЛ

Ближе к перерыву судьбу Салаха повторил Чилвелл. С его ассистом проблем не было, а гол случился после офсайда. Михаил Мудрик вышел на последние минуты матча и имел один классный момент. Мог как забивать, так и ассистировать, но сначала замешкался сам, а Матсену помешал пробить соперник.