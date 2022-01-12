Почеттино поддерживает тайный план "бегства" из ПСЖ в Манчестер Юнайтед – аргентинец будет иметь звездного конкурента
13:02 - Читати українською
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино не оставляет надежд вернуться в английскую Премьер-лигу.
Аргентинец поддерживает тайные контакты с Манчестер Юнайтед, сообщает Le Parisien.
"Мбаппе, ты покойник": звезда ПСЖ нарвался на брутальные угрозы из-за связей с политиком
Контракт Почеттино с ПСЖ рассчитан до лета 2023, однако специалист не слишком доволен своим положением в столице Франции. Он не против, если появится вариант досрочного ухода из клуба. Главным конкурентом Почеттино станет тренер Аякса Эрик Тен Хаг, которого также сватают на Олд Траффорд.
Напомним, в чемпионате Франции ПСЖ уверенно идет лидером, а в рамках 1/8 финала ЛЧ встретится с Реалом.
Топ-10 безработных тренеров – Зидан, чемпионы мира и украинский след
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter