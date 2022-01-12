Аргентинец поддерживает тайные контакты с Манчестер Юнайтед, сообщает Le Parisien.

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Контракт Почеттино с ПСЖ рассчитан до лета 2023, однако специалист не слишком доволен своим положением в столице Франции. Он не против, если появится вариант досрочного ухода из клуба. Главным конкурентом Почеттино станет тренер Аякса Эрик Тен Хаг, которого также сватают на Олд Траффорд.

Напомним, в чемпионате Франции ПСЖ уверенно идет лидером, а в рамках 1/8 финала ЛЧ встретится с Реалом.

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