Мурал с огромным изображением Килиана в городе Банди был испорчен вандалами. На нем написали: "Мбаппе, ты покойник".

Кроос заинтригован трансферами Мбаппе и Холанда в Реал: "Это самые интересные игроки на рынке"

Скандалу приписывают политический контекст. Мбаппе на нескольких публичных мероприятиях появлялся в компании Сильвин Томассин (в ее адрес также написали несколько оскорблений), участвующей в ближайших выборах мэра Банди. В порче мурала подозревают политических конкурентов, а Мбаппе стал "побочной" жертвой.

Напомним, летом чемпион мира должен проститься с родной Францией. ПСЖ не может договориться о продлении контракта, а у Реала уже якобы есть предварительная договоренность с 23-летним нападающим.

"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами