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Контракт Почеттіно з ПСЖ розрахований до літа 2023 року, проте фахівець не надто задоволений своїм становищем у столиці Франції. Він не проти, якщо з'явиться варіант дострокового відходу з клубу. Головним конкурентом Почеттіно стане тренер Аякса Ерік Тен Хаг, якого також сватають на Олд Траффорд.

Нагадаємо, у чемпіонаті Франції ПСЖ впевнено йде лідером, а в рамках 1/8 фіналу ЛЧ зустрінеться з Реалом.

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