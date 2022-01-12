Почеттіно підтримує таємний план "втечі" з ПСЖ в Манчестер Юнайтед – аргентинець матиме зіркового конкурента
Керманич ПСЖ Маурісіо Почеттіно не полишає надій повернутися в англійську Прем'єр-лігу.
Аргентинець підтримує таємні контакти з Манчестер Юнайтед, інформує Le Parisien.
"Мбаппе, ти покійник": зірка ПСЖ нарвався на брутальні погрози через зв'язки з політиком
Контракт Почеттіно з ПСЖ розрахований до літа 2023 року, проте фахівець не надто задоволений своїм становищем у столиці Франції. Він не проти, якщо з'явиться варіант дострокового відходу з клубу. Головним конкурентом Почеттіно стане тренер Аякса Ерік Тен Хаг, якого також сватають на Олд Траффорд.
Нагадаємо, у чемпіонаті Франції ПСЖ впевнено йде лідером, а в рамках 1/8 фіналу ЛЧ зустрінеться з Реалом.
Топ-10 безробітних тренерів – Зідан, чемпіони світу та український слід