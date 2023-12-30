"Я очень доволен, потому что думаю, что это никогда не бывает легко. Нам нужно было побеждать, думаю, мы контролировали игру до второго тайма, 60-65 минут. В общем, мы были лучшими и полностью заслужили победить. Очень важно хорошо завершить 2023 год, и с нетерпением ждем, чтобы 2024 тоже начался хорошо. Действительно приятно закончить с хорошими эмоциями и хорошо войти в Новый год с соответствующим энтузиазмом.

Что я могу сказать о Палмере? Очевидно, что он важный игрок для нас. Решающий игрок, забивающий такие голы. Я очень доволен им и командой.

Бенефис Палмера в видеообзоре матча Лутон – Челси – 2:3

Футбол – это эмоции, когда ты выиграешь со счетом 3:0, ты всегда нервничаешь, потому что что-то может произойти и поставить игру в сложную ситуацию. Затем мы пропускаем один гол, и это нормально, мы укрепляем веру соперника, а в Премьер-лиге слишком много таких игр. Те же Брайтон и Тоттенхэм – 4:0, а затем 4:2. Вот почему в АПЛ сложно.

Конкуренция – это важно. У нас есть группа игроков, которым всем необходимо чувствовать себя уверенно и чувствовать, что они могут бороться за свое место. Вот почему у нас большая команда, я думаю, у нас есть численность, и если мы все в хорошей форме, у нас много игроков, которые могут выступать и играть.

Моя точка зрения, футбол – это бизнес, который обеспечивает комфортную жизнь слишком большому количеству людей и очень многим разным сферам. В этом бизнесе главными действующими лицами являются игроки, и мы должны заботиться о них. Это правда, что это единственный вид спорта в мире, где игроки соперничают 10 или 11 месяцев, и иногда я думаю, что нам нужно лучше организовать отдых игроков, чтобы дать возможность восстановиться. Это точно.

Челси пережил ад против Лутона в матче АПЛ – Палмер сделал 3 гола, но сопернику дали шанс на сумасшедший камбек

О трансферном рынке следует поговорить с владельцами и спортивными директорами. У нас всегда очень хорошая коммуникация. Нас это не волнует. Сейчас мы собираемся провести оценку, у нас есть несколько дней, а потом начнем трансферное окно. Мы поговорим и посмотрим, нужно ли нам что-нибудь делать. Важнейшей, по моему мнению, является работа с командой. Моя цель – на 100 процентов попытаться улучшить нашу команду и игроков, которые у нас уже есть", – цитирует Почеттино football.london.