Бенефис Палмера в видеообзоре матча Лутон – Челси – 2:3
17:45 - Читати українською
Челси обыграл Лутон в рамках 20-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
80’ Росс Баркли
87’ Элайджа Адебайо
Коул Палмер 12’
Нони Мадуэке 37’
Коул Палмер 70’
12’ Коул Палмер
37’ Нони Мадуэке
70’ Коул Палмер
80’ Росс Баркли
87’ Элайджа Адебайо
В предыдущем туре Коул Палмер отсидел свою дисквалификацию, а сегодня сделал результат. В активе 21-летнего англичанина дубль и ассист. Он четвертый раз за сезон забил и отдал голевую передачу в матче АПЛ – больше в лиге таких игроков нет.
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На турнирном положении эта победа Челси глобально не отразилась – лондонцы остались на десятом месте турнирной таблицы. Лутон остается в зоне вылета, но чтобы выбраться из нее, хватит даже одной победы.
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