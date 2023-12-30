В предыдущем туре Коул Палмер отсидел свою дисквалификацию, а сегодня сделал результат. В активе 21-летнего англичанина дубль и ассист. Он четвертый раз за сезон забил и отдал голевую передачу в матче АПЛ – больше в лиге таких игроков нет.

Челси пережил ад против Лутона в матче АПЛ – Палмер сделал 3 гола, но сопернику дали шанс на сумасшедший камбек

На турнирном положении эта победа Челси глобально не отразилась – лондонцы остались на десятом месте турнирной таблицы. Лутон остается в зоне вылета, но чтобы выбраться из нее, хватит даже одной победы.