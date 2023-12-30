"Я дуже задоволений, бо думаю, що це ніколи не буває легко. Нам потрібно було перемагати, гадаю, ми контролювали гру до другого тайму, 60-65 хвилин. Загалом ми були кращими і повністю заслужили перемогти. Дуже важливо добре завершити 2023 рік, і з нетерпінням чекаємо, щоб 2024 теж почався добре. Справді приємно закінчити з хорошими емоціями та добре увійти у Новий рік з відповідним ентузіазмом.

Що я можу сказати про Палмера? Очевидно, що він є важливим гравцем для нас. Вирішальний гравець, який забиває такі голи. Я дуже задоволений ним та командою.

Бенефіс Палмера у відеоогляді матчу Лутон – Челсі – 2:3

Футбол – це емоції, коли ти виграєш з рахунком 3:0, ти завжди нервуєш, бо щось може статися та поставити гру у складну ситуацію. Потім ми пропускаємо один гол, і це нормально, ми зміцнюємо віру суперника, а у Прем'єр-лізі надто багато таких ігор. Ті ж Брайтон і Тоттенхем – 4:0, а потім 4:2. Ось чому в АПЛ складно.

Конкуренція – це важливо. У нас є група гравців, яким усім необхідно почуватися впевнено та відчувати, що вони можуть боротися за своє місце. Ось чому у нас велика команда, я думаю, у нас є чисельність, і якщо ми всі у гарній формі, у нас є багато гравців, які можуть виступати та грати.

Моя точка зору, футбол – це бізнес, який забезпечує комфортне життя надто великій кількості людей та надто багатьом різним сферам. У цьому бізнесі головними дійовими особами є гравці, і ми маємо піклуватися про них. Це правда, що це єдиний вид спорту у світі, де гравці змагаються 10 або 11 місяців, і іноді я думаю, що нам потрібно краще організувати відпочинок гравців, щоб дати можливість відновитися. Це точно.

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Про трансферний ринок варто поговорити із власниками та спортивними директорами. У нас завжди дуже хороша комунікація. Нас це не турбує. Зараз ми збираємося провести оцінку, ми маємо кілька днів, а тоді почнемо трансферне вікно. Ми поговоримо та подивимося, чи потрібно нам щось робити. Найважливішим, на мою думку, є робота з командою. Моя мета – на 100 відсотків спробувати покращити нашу команду та гравців, які у нас уже є", – цитує Почеттіно football.london.