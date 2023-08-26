После победы на Лутоном (3:0) наставника лондонцев на пресс-конференции спросили о защитнике Маланге Сарре, который в прошлом сезоне выступал за Монако, находясь в аренде.

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"Кто? О Боже мой. Маланг Сарр? Я не знаю, что вам сказать. Вы меня удивили. Похоже на удар в лицо. Мы же говорили о Лутоне", – прокомментировал Почеттино.

На вопрос журналиста тренер Челси так и не ответил. Маурисио Почеттино заявил, что не был готов к такому вопросу. Отметим, что по возвращении из аренды Маланг Сарр не сыграл ни минуты за лондонцев.

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