Почеттино оконфузился, не вспомнив игрока Челси – видео растерянной реакции тренер "синих"
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино немного запутался, отвечая на вопросы журналистов.
После победы на Лутоном (3:0) наставника лондонцев на пресс-конференции спросили о защитнике Маланге Сарре, который в прошлом сезоне выступал за Монако, находясь в аренде.
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"Кто? О Боже мой. Маланг Сарр? Я не знаю, что вам сказать. Вы меня удивили. Похоже на удар в лицо. Мы же говорили о Лутоне", – прокомментировал Почеттино.
На вопрос журналиста тренер Челси так и не ответил. Маурисио Почеттино заявил, что не был готов к такому вопросу. Отметим, что по возвращении из аренды Маланг Сарр не сыграл ни минуты за лондонцев.
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