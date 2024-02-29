Украинец впервые за месяц вышел в стартовом составе. Мудрик забил один из голов Челси и покинул поле только в компенсированное ко второму тайму время.

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Игру Михаила оценили по достоинству. Именно Мудрик стал лучшим игроком матча против Лидса. Об этом сообщает пресс-служба Челси.

Стоит заметить, что это был первый гол нашего земляка в 2024 году. Всего в нынешнем сезоне Мудрик успел сыграть на клубном уровне 27 матчей, в которых забил 5 голов и отдал три результативные передачи.

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