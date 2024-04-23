Бельгийский нападающий сейчас выступает за Рому на правах аренды. Наставник Челси Маурисио Почеттино оценил вероятность того, что Ромелу Лукаку останется в составе лондонцев.

Легенды Челси и Манчестер Юнайтед вошли в Зал славы АПЛ

"Он игрок Челси, поэтому мы обязательно обратим внимание. Это вариант. Но мы все еще не приняли никакого решения по Лукаку", – цитирует Почеттино инсайдер Почеттино Фабрицио Романо.

Напомним, Летом 2021-го Челси отдал Интеру за Лукаку более 110 млн евро, однако бельгиец тотально провалился в Лондоне.

В текущем сезоне нападающий отыграл за Рому в 41 матче. В активе Лукаку 18 голов и четыре результативные передачи.

Самый недооцененный игрок АПЛ: 32-летний универсал как мечта для Де Дзерби