Почеттино оценил вероятность возвращения провального форварда в Челси: "Это вариант"
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался относительно будущего Ромелу Лукаку.
Бельгийский нападающий сейчас выступает за Рому на правах аренды. Наставник Челси Маурисио Почеттино оценил вероятность того, что Ромелу Лукаку останется в составе лондонцев.
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"Он игрок Челси, поэтому мы обязательно обратим внимание. Это вариант. Но мы все еще не приняли никакого решения по Лукаку", – цитирует Почеттино инсайдер Почеттино Фабрицио Романо.
Напомним, Летом 2021-го Челси отдал Интеру за Лукаку более 110 млн евро, однако бельгиец тотально провалился в Лондоне.
В текущем сезоне нападающий отыграл за Рому в 41 матче. В активе Лукаку 18 голов и четыре результативные передачи.
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