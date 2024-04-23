Бельгійський нападник наразі виступає за Рому на правах оренди. Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно оцінив ймовірність того, що Ромелу Лукаку залишиться у складі лондонців.

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"Він гравець Челсі, тож ми обов'язково звернемо увагу. Це варіант. Але ми все ще не прийняли жодного рішення щодо Лукаку", – цитує Почеттіно інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, влітку 2021-го Челсі віддав Інтеру за Лукаку понад 110 млн євро, проте бельгієць тотально провалився в Лондоні.

У поточному сезоні нападник відіграв за Рому у 41 матчі. В активі Лукаку 18 голів та чотири результативні передачі.

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