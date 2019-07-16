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Почеттино неоднозначно оценил шансы Эриксена остаться в Тоттенхэме

06:30 32 Читати українською
Почеттино неоднозначно оценил шансы Эриксена остаться в Тоттенхэме
Маурисио Почеттино и Кристиан Эриксен / фото из соцсетей

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не смог заверить болельщиков команды, полузащитник Кристиан Эриксен останется в команде в новом сезоне.

"Надеюсь, что он останется. Кристиан – отличный футболист. Он один из самых больших талантов в футболе. Но я не знаю, как сложится ситуация", – цитирует Почеттино Mirror.

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Ранее сообщалось, что на футболиста претендует Реал. Сам Эриксен заявил о желании сменить клуб.

Нынешний контракт датчанина со "шпорами" заканчивается 30 июня 2020 года. Отмечалось, что Тоттенхэм предлагал Кристиану новое четырехлетнее соглашение с зарплатой 6 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне Эриксен провел за Тоттенхэм 51 матч во всех турнирах, забив в них 10 голов.

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Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм
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