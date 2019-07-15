Эриксен покинет Тоттенхэм на правах свободного агента

Хавбек Кристиан Эриксен не готов связывать свое будущее с лондонским клубом.

Датчанин покинет Тоттенхэм в статусе свободного агента через год, утверждает Guardian.

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После поражения в финале Лиги чемпионов 27-летний плеймейкер сообщил руководству "шпор", что он не заинтересован в продлении контракта. Реал проявлял интерес к Эриксену уже в этом трансферном окне, однако "сливочные" решили отложить вопрос его перехода на следующее лето.

Статистика хавбека в АПЛ 2018/19 – 8 голов и 12 ассистов в 35 матчах.

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