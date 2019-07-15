toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Эриксен покинет Тоттенхэм на правах свободного агента

08:25 210 Читати українською
Эриксен покинет Тоттенхэм на правах свободного агента
Кристиан Эриксен / Reuters

Хавбек Кристиан Эриксен не готов связывать свое будущее с лондонским клубом.

Датчанин покинет Тоттенхэм в статусе свободного агента через год, утверждает Guardian.

Почеттино рассказал о главных задачах Тоттенхэма в новом сезоне

После поражения в финале Лиги чемпионов 27-летний плеймейкер сообщил руководству "шпор", что он не заинтересован в продлении контракта. Реал проявлял интерес к Эриксену уже в этом трансферном окне, однако "сливочные" решили отложить вопрос его перехода на следующее лето.

Статистика хавбека в АПЛ 2018/19 – 8 голов и 12 ассистов в 35 матчах.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Тренер Аталанты Гасперини – о трансфере Малиновского: Когда мы можем подписать хороших игроков, то не думаем дважды
06:00
297
Теги
Трансферы Англия Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
54
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук