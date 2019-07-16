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Почеттіно неоднозначно оцінив шанси Еріксена залишитись у Тоттенхемі

06:30 51 Читать на русском
Почеттіно неоднозначно оцінив шанси Еріксена залишитись у Тоттенхемі
Маурісіо Почеттіно та Крістіан Еріксен / фото із соцмереж

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не зміг запевнити уболівальників команди, що півзахисник Крістіан Еріксен залишиться в команді у новому сезоні.

"Сподіваюся, що він залишиться. Крістіан – відмінний футболіст. Він один з найбільших талантів у футболі. Але я не знаю, як складеться ситуація", – цитує Почеттіно Mirror.

Еріксен покине Тоттенхем на правах вільного агента

Раніше повідомлялося, що на футболіста претендує Реал. Сам Еріксен заявив про бажання змінити клуб.

Нинішній контракт данця зі "шпорами" закінчується 30 червня 2020 року. Зазначалося, що Тоттенхем пропонував Крістіану нову чотирирічну угоду з зарплатою 6 млн євро за сезон.

У минулому сезоні Еріксен провів за Тоттенхем 51 матч у всіх турнірах, забивши в них 10 голів.

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Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем
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