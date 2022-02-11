"Вижу ли я Зидана в ПСЖ? Не знаю, не мне решать. Зидан – большой тренер, он уже доказал это в Реале. Он может тренировать любую команду в мире. Кроме того, он француз. Нужно спрашивать спортивного директора или президента.

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Беспокоит ли меня эта ситуация? Нет, нет, нет. Когда возглавляешь такой известный клуб, как ПСЖ, понимаешь, что можешь столкнуться с подобными разговорами. Это входит в мои обязанности. Нужно принять это, иначе я не смог бы разговаривать с вами как тренер Пари Сен-Жермен", – сказал Почеттино Cadena Ser .

Пресса уже долгое время сватает бывшего тренера Реала во французский столичный гранд. В то же время Маурисио предсказывают возвращение в АПЛ и возможность возглавить Манчестер Юнайтед. Контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.

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