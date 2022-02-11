"Чи бачу я Зідана в ПСЖ? Не знаю, не мені вирішувати. Зідан – великий тренер, він уже довів це у Реалі. Він може тренувати будь-яку команду у світі. Крім того, він француз. Потрібно запитувати спортивного директора чи президента.

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Чи турбує мене ця ситуація? Ні, ні, ні. Коли очолюєш такий відомий клуб, як ПСЖ, розумієш, що можеш зіткнутися з подібними розмовами. Це входить у мої обов'язки. Потрібно прийняти це, інакше я не зміг би розмовляти з вами як тренер Парі Сен-Жермен", – цитує Почеттіно Cadena Ser.

Преса вже тривалий час сватає колишнього тренера Реала у французький столичний гранд. Натомість Маурісіо пророкують повернення в АПЛ та можливість очолити Манчестер Юнайтед. Контракт аргентинця з ПСЖ розрахований до літа 2023 року.

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