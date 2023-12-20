"Я думаю, что это была действительно хорошая игра. Мы страдали, когда пропустили, это была наша ошибка. Сказал игрокам, чтобы они всегда верили до конца.

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Иногда в футболе нужно немного удачи, и она улыбнулась нам. Надо отдать должное игрокам, потому что они были фантастическими. Мы говорили перед игрой, что чувствуем позитивный настрой после игры с Шеффилд Юнайтед. Это заставило нас по-настоящему поверить, расти и совершенствоваться.

Команда такая молодая. Это странно, потому что мы всегда говорим о таланте, но то, что они все вместе, помогает. Мы создаем очень хорошую связь. Пришло время узнать друг друга.

Энцо? Он чувствовал себя плохо, а потом, когда начал играть, все шло не очень хорошо. Колвилл был больше тактиком. В конце первого тайма он немного устал. Леви будет готов к следующей игре", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, что Челси победил Ньюкасл в четвертьфинале Кубка английской Лиги в серии послематчевых пенальти (1:1, по пен 4:2). Михаил Мудрик принял активное участие в победе "синих". Сначала он сравнял счет в добавленное время, а затем удачно реализовал 11-метровый.