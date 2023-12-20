"Я думаю, що це була дійсно хороша гра. Ми страждали, коли пропустили, це була наша помилка. Сказав гравцям, щоб вони завжди вірили до кінця.

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Іноді у футболі потрібно трохи удачі, і вона усміхнулася нам. Треба віддати належне гравцям, тому що вони були фантастичними. Ми говорили перед грою, що відчуваємо позитивний настрій після гри з Шеффілд Юнайтед. Це змусило нас по-справжньому повірити, рости й вдосконалюватися.

Команда така молода. Це дивно, тому що ми завжди говоримо про талант, але те, що вони всі разом, допомагає. Ми створюємо дуже хороший зв'язок. Прийшов час пізнати один одного.

Енцо? Він почувався погано, а потім, коли почав грати, все йшло не дуже добре. Колвілл був більше тактиком. Наприкінці першого тайму він трохи втомився. Леві буде готовий до наступної гри", – цитує Почеттіно BBC.

Нагадаємо, що Челсі переміг Ньюкасл у чвертьфіналі Кубка англійської Ліги у серії післяматчевих пенальті (1:1, по пен 4:2). Михайло Мудрик взяв активну участь в перемозі "синіх". Спочатку він зрівняв рахунок в доданий час, а потім вдало реалізував 11-метровий.