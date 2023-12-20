Михаил Мудрик успел устроить настоящее шоу за 15 минут в матче Кубка лиги против Ньюкасла.

Вингер Челси не только забил спасательный гол и реализовал решающий пенальти, но и завоевал симпатии фанатов своими бойцовскими качествами.

Спасательный гол Мудрика на 90+2-й минуте в видеообзоре матча Челси – Ньюкасл

При счете 1:1 хавбек Ньюкасла Бруно Гимараес грубо "переехал" Иана Маатсена на фланге. Мудрик сразу подбежал вступиться за партнера и схватил звезду "сорок" за горло. К счастью, короткая толкотня не переросла во что-то большее, а рефери выдал Бруно и Михаилу по желтой.

Болельщики Челси в восторге от смелости и решительности Мудрика, ставшего главным героем выхода команды в полуфинал Кубка лиги.

Mudryk à Gimarães : Tu touches mon frère je te casse la gueule imbécile pic.twitter.com/Z9C6DqhUpO — Ekip?? (@Jaah221) December 19, 2023

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