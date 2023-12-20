Мудрик жестко проучил главную звезду Ньюкасла – видео схватки с благородными мотивами
Михаил Мудрик успел устроить настоящее шоу за 15 минут в матче Кубка лиги против Ньюкасла.
Вингер Челси не только забил спасательный гол и реализовал решающий пенальти, но и завоевал симпатии фанатов своими бойцовскими качествами.
Спасательный гол Мудрика на 90+2-й минуте в видеообзоре матча Челси – Ньюкасл
При счете 1:1 хавбек Ньюкасла Бруно Гимараес грубо "переехал" Иана Маатсена на фланге. Мудрик сразу подбежал вступиться за партнера и схватил звезду "сорок" за горло. К счастью, короткая толкотня не переросла во что-то большее, а рефери выдал Бруно и Михаилу по желтой.
Болельщики Челси в восторге от смелости и решительности Мудрика, ставшего главным героем выхода команды в полуфинал Кубка лиги.
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