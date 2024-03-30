Челси не удержал победу над Бернли (2:2) в 30 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Михаил Мудрик оказался в стартовом составе на матч против Бернли. На 20 минуте украинец выполнил передачу в штрафную площадь, а Дисаси переправил мяч в сетку ворот. Впрочем, VAR отменил гол, отобрав у Мудрика ассист.

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Все же вингре Челси сумел организовать шанс для своей команды на гол. Михаил заработал пенальти, который удачно исполнил Палмер. Еще до перерыва Бернли сравнял счет. Во втором тайме "синие" вновь вышли вперед, но упустили свое преимущество незадолго до финального свистка.

Челси расположился на 11 месте с 40 баллами. Берли – 19-й с 18 очками.