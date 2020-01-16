Почеттино назвал два чемпионата, в которых готов вернуться к тренерской работе

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими приоритетами относительно продолжения карьеры.

"Мне повезло начать свою тренерскую карьеру в Эспаньоле, а потом приехать сюда, чтобы попробовать свои силы в АПЛ, изучить английский язык и разные культуры.

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Футбол родился здесь, в Англии, но в Испании также удивительный футбол и удивительные тренеры. Сегодня это образец для игроков, для тренеров и всего футбола за последние 20 лет. Я вижу свое следующее место работы в Англии или Испании. Я думаю, что именно эти лиги – две лучшие в мире", – приводит слова Почеттино Evening Standard.

Напомним, Тоттенхэм уволил аргентинского специалиста в ноябре прошлого года, а на его место назначил Жозе Моуринью.

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