Почеттіно назвав два чемпіонати, в яких готовий повернутися до тренерської роботи

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився своїми пріоритетами щодо продовження кар'єри.

"Мені пощастило почати свою тренерську кар'єру в Еспаньйолі, а потім приїхати сюди, щоб спробувати свої сили в АПЛ, вивчити англійську мову та різні культури.

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Футбол народився тут, в Англії, але в Іспанії також є дивовижний футбол і дивовижні тренери. Сьогодні це зразок для гравців, для тренерів та всього футболу за останні 20 років. Я бачу своє наступне місце роботи в Англії або Іспанії. Я думаю, що саме ці ліги – дві найкращі у світі", – наводить слова Почеттіно Evening Standard.

Нагадаємо, Тоттенхем звільнив аргентинського фахівця в листопаді минулого року, а на його місце призначив Жозе Моурінью.

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