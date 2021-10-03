Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино был откровенным в общении с прессой после проигрыша от Ренна в 9-м туре французской Лиги 1.

"Первый ответственный человек за это поражение – это я. Да, мы демонстрировали хороший футбол в течение 30 минут, но нам надо научиться делать это все 90. У нас не было проблем с восстановлением. После игры с Сити прошло 5 дней.

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За весь матч мы неплохо провели 25-30 минут. Мы имели несколько хороших шансов, чтобы открыть счет, однако этому не суждено было случиться. Затем Ренн забил в конце первого тайма, а через минуту после начала второй половины удвоил преимущество. С этим трудно было справиться психологически. Мы стали раскрываться, и хозяином ситуации на поле стал соперник.

Злой ли я? Да, чуть. Никто не любит проигрывать. Ренн прекрасно себя проявил, но мы расстроены тем, что не использовали свои шансы", – цитирует Почеттино L'Equipe.

Заметим, до поединка с Ренном парижане провели 8 матчей в Лиге 1 и во всех праздновали победу. Несмотря на поражение, ПСЖ остался лидером и опережает второе место на 6 очков.

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