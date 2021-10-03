Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно був відвертим у спілкуванні з пресою після програшу від Ренна у 9-му турі французької Ліги 1.

"Перша відповідальна людина за цю поразку – це я. Так, ми демонстрували хороший футбол протягом 30 хвилин, але нам треба навчитися робити це всі 90. У нас не було проблем з відновленням. Після гри з Сіті минуло 5 днів.

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За весь матч ми непогано провели 25-30 хвилин. Ми мали кілька хороших шансів, щоб відкрити рахунок, однак цьому не судилося статися. Потім Ренн забив наприкінці першого тайму, а через хвилину після початку другої половини подвоїв перевагу. З цим важко було впоратися психологічно. Ми стали розкриватися, і господарем ситуації на полі став суперник.

Чи злий я? Так, трохи. Ніхто не любить програвати. Ренн чудово себе проявив, але ми засмучені тим, що не використали свої шанси", – цитує Почеттіно L'Equipe.

Зауважимо, до поєдинку з Ренном парижани провели 8 матчів у Лізі 1 і у всіх святкували перемогу. Попри поразку, ПСЖ залишився лідером і випереджає найближчого переслідувача на 6 очок.

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