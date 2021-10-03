Хозяева захватили инициативу и имели немало острых моментов, но мяч не летел в ворота. Забивать мог и Месси – мяч после удара со штрафного влетел в перекладину. Все же в конце тайма отличился Ренн. Это Ляборд прекрасно замкнул передачу с фланга.

ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне – Месси не хватило сантиметров, фейлы Неймара и Мбаппе, новая жемчужина Ренна

Через 18 секунд после перерыва ПСЖ пропустил во второй раз: в штрафной прекрасно сориентировался Тет. Подопечные Почеттино даже забили в ответ, но гол Мбаппе отменили после просмотра VAR. Месси же снова пробил со штрафного, но круглый пролетел в считанных сантиметрах от ворот. В конце концов, парижане впервые в сезоне уступили.