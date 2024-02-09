"В старте против Астон Виллы, да, Джексон играл слева. Но футбол динамичен, и он должен двигаться, не так ли? Да, я думаю, что Николя может играть на этой позиции. Я очень рад, потому что по своим характеристикам он всегда играет лучше, когда стоит лицом к воротам, а не спиной к ним.

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Джексону так комфортнее. Темп, скорость. Я очень рад, потому что самоотдача Николя также впечатляет. После возвращения с Кубка Африки для него важно восстановиться. Я такой счастливый. Очень доволен его игрой", – цитирует Почеттино Football.london.

Напомним, что на левом фланге играет Михаил Мудрик. Если наставник Челси будет чаще использовать Джексона слева, то украинцу будет еще труднее пробиться в стартовый состав лондонцев.

Михаил Мудрик сыграл в этом сезоне в 25 матчах во всех турнирах. В активе вингера четыре гола и три результативные передачи.

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