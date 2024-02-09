"У старті проти Астон Вілли, так, Джексон грав зліва. Але футбол динамічний, і він повинен рухатися, чи не так? Так, я думаю, що Ніколя може грати на цій позиції. Я дуже радий, тому що за своїми характеристиками він завжди грає краще, коли стоїть обличчям до воріт, а не спиною до них.

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Джексону так комфортніше. Темп, швидкість. Я дуже радий, тому що самовіддача Ніколя також вражає. Після повернення з Кубка Африки для нього важливо відновитися. Я такий щасливий. Дуже задоволений його грою", – цитує Почеттіно Football.london.

Нагадаємо, що на лівому фланзі грає Михайло Мудрик. Якщо наставник Челсі буде частіше використовувати Джексона зліва, то українцю буде ще важче пробитися до стартового складу лондонців.

Михайло Мудрик зіграв у цьому сезоні у 25 матчах у всіх турнірах. В активі вінгера чотири голи та три результативні передачі.

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