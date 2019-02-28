Почеттино: Мы не сможем побороться с Ливерпулем и Манчестер Сити за чемпионство

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура АПЛ против Челси.

"Мы проиграли в маленьких деталях. Допустили ошибки и проиграли, поэтому мы разочарованы. Мы не смогли сыграть в свой футбол.

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У Челси один удар в створ и один гол, а мы не били. Сложно побеждать в такой ситуации, мы выглядели недостаточно крепко. Турнир поставит нас на наше место. Чемпионат длится 10 месяцев, а не три или четыре. Мы разочарованы.

После Бернли я ​​говорил, что нам будет сложно побороться за чемпионство. Сегодняшний результат сделал это невозможным. Только Манчестер Сити и Ливерпуль могут победить, мы не сможем с ними бороться. Нам нужно драться и одерживать победы", – цитирует Почеттино ВВС.

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