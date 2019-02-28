Почеттіно: Ми не зможемо поборотися з Ліверпулем та Манчестер Сіті за чемпіонство

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку своєї команди у матчі 28-го туру АПЛ проти Челсі.

"Ми програли в маленьких деталях. Допустили помилки і програли, тому ми розчаровані. Ми не змогли зіграти в свій футбол.

Челсі – Тоттенхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У Челсі один удар в площину і один гол, а ми не били. Складно перемагати в такій ситуації, ми виглядали недостатньо міцно. Турнір поставить нас на наше місце. Чемпіонат триває 10 місяців, а не три або чотири. Ми розчаровані.

Після Бернлі я говорив, що нам буде складно поборотися за чемпіонство. Сьогоднішній результат зробив це неможливим. Тільки Манчестер Сіті і Ліверпуль можуть перемогти, ми не зможемо з ними боротися. Нам потрібно битися і здобувати перемоги", – цитує Почеттіно ВВС.

Челсі впевнено переміг Тоттенхем і виходить із кризи за тиждень до матчу з Динамо