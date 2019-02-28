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Почеттіно: Ми не зможемо поборотися з Ліверпулем та Манчестер Сіті за чемпіонство

10:59 446 Читать на русском
Почеттіно: Ми не зможемо поборотися з Ліверпулем та Манчестер Сіті за чемпіонство
Маурісіо Почеттіно / Фото: Тоттенхем

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку своєї команди у матчі 28-го туру АПЛ проти Челсі.

"Ми програли в маленьких деталях. Допустили помилки і програли, тому ми розчаровані. Ми не змогли зіграти в свій футбол.

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У Челсі один удар в площину і один гол, а ми не били. Складно перемагати в такій ситуації, ми виглядали недостатньо міцно. Турнір поставить нас на наше місце. Чемпіонат триває 10 місяців, а не три або чотири. Ми розчаровані.

Після Бернлі я говорив, що нам буде складно поборотися за чемпіонство. Сьогоднішній результат зробив це неможливим. Тільки Манчестер Сіті і Ліверпуль можуть перемогти, ми не зможемо з ними боротися. Нам потрібно битися і здобувати перемоги", – цитує Почеттіно ВВС.

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Челсі - Тоттенхем: Середа 27 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
2 : 0
Тоттенхем
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Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Челсі - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем
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