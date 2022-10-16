В воскресенье в 11-м туре чемпионата Англии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Англия, АПЛ, 11-й тур

Астон Вилла – Челси – 0:2

Голы: Маунт, 6, 65

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:0

Саутгемптон – Вест Хэм – 1:1

Голы: Перро, 21 – Райс, 65

Лидс – Арсенал – 0:1

Гол: Сака, 35

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Челси, чтобы не вылететь из топ-4, должен был побеждать на выезде Астон Виллу. Маунт уже на 6-й минуте сделал хорошую заявку на успех, воспользовавшись ошибкой защитника. Хозяева бросились отыгрываться и обстреливать ворота "синих": Бейли головой пробил над перекладиной, а с ударами Макгинна, Рэмзи и Ингса в течение минуты справился Аррисабалага. Челси больше владел мячом, пытаясь сбить атакующие порывы "львов", а подопечные Стивена Джерарда при первой же возможности пытались бить по воротам.

В середине второго тайма Маунт оформил дубль фантастическим выстрелом из штрафной под перекладину метров с 25-ти. Мартинесу мешала стенка – в момент удара он шагнул в другую сторону и банально не успел вернуться. Победа принесла Челси 19 очков и оставила на четвертой строчке, Астон Вилла с 9 баллами шестнадцатая.

Манчестер Юнайтед принимал соседа по турнирной таблице – Ньюкасл. Первый момент создали хозяева – Санчо сыграл на добивании, но пробил выше. В середине тайма "сороки" лишь каким-то чудом не забили. Жоэлинтон головой замыкал прострел с фланга и попал в перекладину. Он же через мгновение пытался добить сферу, но помешала левая стойка. Незадолго до перерыва мяч филигранным пасом из глубины был доставлен Фернандешем к Антони, и тот из пределов штрафной с острого угла бил по воротам – Поуп успел сгруппироваться и выбил на угловой.

После перерыва Роналду вывел МЮ вперед, но арбитр зафиксировал офсайд и счет остался без изменений. Дважды "красные дьяволы" требовали назначения пенальти и дважды рефери был неумолим. В конце матча Рашфорд со штрафного пробил над перекладиной, а впоследствии его пасом крайне неудачно воспользовался Фред, пробив мимо стойки. Ничья принесла МЮ 16 очков и пятую строчку, у Ньюкасла на один пункт меньше.

Саутгемптон, проигравший последние четыре матча, возлагал особые надежды на дуэль с Вест Хэмом. "Молотки" могли выходить вперед уже на 3-й минуте, но Эмерсон со штрафного пробил мимо левой стойки. Фабиански впоследствии спас экс-команду Ярмоленко после удара Адамса, но на выстрел Перро в нижний угол среагировать не успел. В общем, "святые" полностью перестреляли соперника, нанеся в первом тайме в створ ворот 7 ударов (ВХ не сумел пробить хотя бы раз).

На экваторе второй сорокапятиминутки Райс безумным ударом из-за пределов штрафной восстановил статус-кво – мяч по дуге влетел в дальний угол. На большее команд не хватило. ВХ с 11 пунктами одиннадцатый, Саутгемптон остался с 8 очками в трясине турнирной таблицы.

Арсенал в матче с Лидсом успел сыграть всего 3 минуты, после чего на Элланд Роуд возникли проблемы с электричеством и команды увели с поля более чем на 30 минут. Синистерра мог выводить хозяев вперед, но с линии штрафной пробил в сантиметрах от левой стойки. В середине тайма команды обменялись моментами: Стрёк не смог переиграть Ремсдейла, а Жезус пульнул над перекладиной. За 10 минут до завершения первого тайма ошибка игроков Лидса привела к голу. Морено решил вырезать диагональ назад на правый фланг на Стрёка, но Сака перехватил сферу, обыгрался с Эдегором, получил ответный пас, ворвался в штрафную и с острого угла прошил кипера.

На второй тайм Джесси Марш выпустил Бэмфорда, который сразу же сравнял. Однако арбитр усмотрел нарушение правил в атаке и взятие ворот было отменено. Впоследствии все тот же Бэмфорд с пенальти за игру рукой не смог переиграть Ремсдейла. Нефарт 29-летнего форварда продолжался – выйдя один на один, он снова проиграл дуэль киперу Арсенала. Ааронсон в середине тайма мог делать счет ровным, но снова выше всяких похвал сыграл Ремсдейл.

Уже в добавленное время Бэмфорд в штрафной Арсенала врезался в Габриэля, тот не удержал равновесие, упал и задел ногу соперника. Арбитр назначил пенальти. Под давлением "канониров" он побежал на консультацию к VAR и... предыдущее решение отменил. Отменил он и красную карточку Габриэлю, изменив ее цвет на желтый. Победа принесла Арсеналу 27 очков и оставила на вершине АПЛ, Лидс с 9-ю пунктами пятнадцатый.

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