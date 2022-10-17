Астон Вилла уступила Челси в рамках 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Челси продолжил победную серию под руководством Грэма Поттера благодаря дублю Мэйсона Маунта. Значительную роль в победе над Астон Виллой сыграл Кепа Аррисабалага. Трансферный рекордсмен среди голкиперов в отсутствие Менди демонстрирует феноменальную игру.

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Благодаря этой победе лондонцы набрали 16 очков и закрепились в топ-4 АПЛ. У подопечных Стивена Джеррарда осталось 9 набранных пунктов – Астон Вилла балансирует над зоной вылета.