Безумные сейвы самого дорогого голкипера мира в видеообзоре матча Астон Вилла – Челси – 0:2
07:30 - Читати українською
Астон Вилла уступила Челси в рамках 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Мейсон Маунт 6’
Мейсон Маунт 65’
6’ Мейсон Маунт
65’ Мейсон Маунт
Челси продолжил победную серию под руководством Грэма Поттера благодаря дублю Мэйсона Маунта. Значительную роль в победе над Астон Виллой сыграл Кепа Аррисабалага. Трансферный рекордсмен среди голкиперов в отсутствие Менди демонстрирует феноменальную игру.
Арсенал без Зинченко выиграл сумасшедший матч и сохранил лидерство в АПЛ, МЮ поделил очки с Ньюкаслом
Благодаря этой победе лондонцы набрали 16 очков и закрепились в топ-4 АПЛ. У подопечных Стивена Джеррарда осталось 9 набранных пунктов – Астон Вилла балансирует над зоной вылета.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter