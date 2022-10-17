Екс-тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно може замінити Стівена Джеррарда на посаді головного тренера Астон Вілли. Про це повідомляє The Telegraph. Згідно з джерелом, аргентинський тренер – фаворит на цю посаду, якщо керівництво бірмінгемського клубу все ж вирішить звільнити Джеррарда.

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Повідомляється, що боси Астон Вілли готові почекати місяць, якщо Почеттіно не буде готовим дати миттєву відповідь на пропозицію. Якщо ж екс-тренер ПСЖ відповість відмовою, керівники Астон Вілли звернуться до Томаса Тухеля або Унаї Емері.

Після 10 матчів у чемпіонаті Англії Астон Вілла з 9 очками в активі посідає 16-те місце у турнірній таблиці.

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