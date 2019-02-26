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Почеттино извинился перед арбитром за недостойное поведение в матче против Бернли

18:37 22 Читати українською
Почеттино извинился перед арбитром за недостойное поведение в матче против Бернли
Маурисио Почеттино / Фото teamtalk

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино доказал, что умеет признавать свои ошибки.

После финального свистка матча 27-го тура АПЛ Бернли – Тоттенхэм (2:1) наставник гостей Маурисио Почеттино выбежал на поле выяснять отношения с главным арбитром матча Майком Дином.

"Это нормально", – Почеттино объяснил, почему пошел выяснять отношения с арбитром проигранного матча против Бернли

"Я соглашусь с обвинениями FA (английская футбольная ассоциация – прим.) в неподобающем поведении. Посмотрев этот момент по телевидению, я считаю, что должен это сделать. В то же время мне нужно извиниться перед Майком Дином. Я не должен был вести себя таким образом , поэтому приношу извинения.

Так как мое поведение было публичным, я хочу публично извиниться. Надеюсь, что подобное не повторится", – цитирует Почеттино Mirror.

После 27-ми туров АПЛ Тоттенхэм занимает третью строчку турнирной таблицы.

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Англия27 турТерф Мур (Бернлі)

Бернли - Тоттенхэм: Суббота 23 февраля 2019

Бернли
Матч окончен
2 : 1
Тоттенхэм
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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Майк Дин Бернли - Тоттенхэм
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