Почеттіно вибачився перед арбітром за ганебну поведінку в матчі проти Бернлі

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно довів, що вміє визнавати свої помилки.

Після фінального свистка матчу 27-го туру АПЛ Бернлі – Тоттенгем (2:1) наставник гостей Маурісіо Почеттіно вибіг на поле виясняти стосунки з головним арбітром матчу Майком Діном.

"Це нормально", – Почеттіно пояснив, чому пішов з'ясовувати стосунки з арбітром програного матчу проти Бернлі

"Я погоджусь із звинуваченнями FA (англійська футбольна асоціація – прим.) в неналежній поведінці. Подивившись цей момент по телебаченню, я вважаю, що повинен це зробити. У той же час мені потрібно вибачитися перед Майком Діном. Я не повинен був поводитись таким чином, тому приношу вибачення.

Так як моя поведінка була публічною, я хочу публічно вибачитися. Сподіваюся, що подібне не повториться", – цитує Почеттіно Mirror.

Після 27-ми турів АПЛ Тоттенхем посідає третю сходинку турнірної таблиці.

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