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Почеттіно вибачився перед арбітром за ганебну поведінку в матчі проти Бернлі

18:37 93 Читать на русском
Почеттіно вибачився перед арбітром за ганебну поведінку в матчі проти Бернлі
Маурісіо Почеттіно / Фото teamtalk

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно довів, що вміє визнавати свої помилки.

Після фінального свистка матчу 27-го туру АПЛ Бернлі – Тоттенгем (2:1) наставник гостей Маурісіо Почеттіно вибіг на поле виясняти стосунки з головним арбітром матчу Майком Діном.

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"Я погоджусь із звинуваченнями FA (англійська футбольна асоціація – прим.) в неналежній поведінці. Подивившись цей момент по телебаченню, я вважаю, що повинен це зробити. У той же час мені потрібно вибачитися перед Майком Діном. Я не повинен був поводитись таким чином, тому приношу вибачення.

Так як моя поведінка була публічною, я хочу публічно вибачитися. Сподіваюся, що подібне не повториться", – цитує Почеттіно Mirror.

Після 27-ми турів АПЛ Тоттенхем посідає третю сходинку турнірної таблиці.

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Бернлі - Тоттенхем: Субота 23 лютого 2019

Бернлі
Матч завершено
2 : 1
Тоттенхем
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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Майк Дін Бернлі - Тоттенхем
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