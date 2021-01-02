Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис попал в трансферный список нового тренерского штаба ПСЖ, сообщает Daily Mail.

Почеттино назвал свою стратегию развития ПСЖ

Почеттино работал с 34-летним французом в лагере "шпор" и хорошо знаком с потенциалом голкипера. Лондонский клуб не планирует прощаться с Уго во время зимнего трансферного окна, поскольку клуб продолжает борьбу во всех турнирах, и Жозе Моуринью требует длинной скамейки запасных.

В нынешнем сезоне АПЛ Лорис провел 16 матчей, в которых пропусти 15 мячей.

Почеттино уже бомбил в ПСЖ – с брутальным имиджем выводил в люди Роналдиньо и Артету