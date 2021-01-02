Почеттино хочет пригласить в ПСЖ ветерана Тоттенхэма
20:17 - Читати українською
Новоиспеченный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет работать с проверенными людьми.
Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис попал в трансферный список нового тренерского штаба ПСЖ, сообщает Daily Mail.
Почеттино назвал свою стратегию развития ПСЖ
Почеттино работал с 34-летним французом в лагере "шпор" и хорошо знаком с потенциалом голкипера. Лондонский клуб не планирует прощаться с Уго во время зимнего трансферного окна, поскольку клуб продолжает борьбу во всех турнирах, и Жозе Моуринью требует длинной скамейки запасных.
В нынешнем сезоне АПЛ Лорис провел 16 матчей, в которых пропусти 15 мячей.
Почеттино уже бомбил в ПСЖ – с брутальным имиджем выводил в люди Роналдиньо и Артету
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