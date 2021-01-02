"Я очень счастлив и для меня большая честь стать новым тренером ПСЖ. Спасибо руководителям клуба за оказанное мне доверие.

Почеттино официально возглавил ПСЖ

Как вы знаете, этот клуб всегда занимал в моем сердце особое место. У меня остались замечательные воспоминания, особенно об уникальной атмосфере стадиона Парк де Пренс. Сегодня я вернулся в клуб с большим честолюбием и скромностью, а также с большим желанием поработать с одними из самых талантливых игроков мира.

У этой команды фантастический потенциал, и я буду делать все со своими коллегами, чтобы оптимизировать результаты ПСЖ во всех турнирах. Мы также сделаем все возможное, чтобы привить команде боевой и атакующий стиль игры, который всегда любили местные болельщики", – цитирует Почеттино официальный сайт парижского клуба.

Напомним, аргентинской специалист подписал контракт с ПСЖ до лета 2022-го, на этом посту он сменил Томаса Тухеля.

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