Воротар Тоттенхема Уго Льоріс потрапив у трансферний список нового тренерського штабу ПСЖ, повідомляє Daily Mail.

Почеттіно назвав свою стратегію розвитку ПСЖ

Маурісіо Почеттіно працював з 34-річним французом у таборі "шпор" та добре знайомий з потенціалом голкіпера. Лондонський клуб не планує прощатись з Уго під час зимового трансферного вікна, оскільки клуб продовжує боротьбу у всіх турнірах, і Жозе Моурінью потребує довгої лави запасних.

У нинішньому сезоні АПЛ Лоріс провів 16 матчів, в яких пропусти 15 м'ячів.

Почеттіно вже бомбив у ПСЖ – з брутальним іміджем виводив у люди Роналдінью та Артету