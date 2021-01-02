Почеттіно хоче запросити у ПСЖ ветерана Тоттенхема
20:15 - Читать на русском
Новоспечений тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно хоче працювати з перевіреними людьми.
Воротар Тоттенхема Уго Льоріс потрапив у трансферний список нового тренерського штабу ПСЖ, повідомляє Daily Mail.
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Маурісіо Почеттіно працював з 34-річним французом у таборі "шпор" та добре знайомий з потенціалом голкіпера. Лондонський клуб не планує прощатись з Уго під час зимового трансферного вікна, оскільки клуб продовжує боротьбу у всіх турнірах, і Жозе Моурінью потребує довгої лави запасних.
У нинішньому сезоні АПЛ Лоріс провів 16 матчів, в яких пропусти 15 м'ячів.
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