Почеттино дисквалифицирован на 2 матча АПЛ и не поможет Тоттенхэму в поединке с Ливерпулем

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино узнал наказание за свое поведение после финального свистка матча 27-го тура АПЛ с Бернли (1:2).

Наставник "шпор" будет вынужден отбыть 2 матча дисквалификации и оплатить 10 тысяч фунтов штрафа за свою стычку с арбитром Майком Дином после игры с Бернли, которая состоялась 23 февраля.

Почеттино извинился перед арбитром за недостойное поведение в матче против Бернли

Позже аргентинский специалист признал свою вину после обвинений в неподобающем поведении и публично извинился перед Дином.

Теперь Почеттино будет наблюдать с трибун за играми чемпионата Англии против Саутгемптона и Ливерпуля, которые состоятся 9 и 31 марта соответственно.

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После 29-и сыгранных матчей Тоттенхэм набрал 61 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.