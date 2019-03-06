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Реал рассматривает трех кандидатов на замену Солари – Моуринью вне списка

12:38 244 Читати українською
Реал рассматривает трех кандидатов на замену Солари – Моуринью вне списка
Аллегри, Почеттино, Лёв / фотоколлаж: Daily Mirror

Главный тренер Реала Сантьяго Солари в конце сезона потеряет свою должность.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Руководство мадридцев недовольно результатами команды и ищет нового наставника, сообщает Daily Mirror.

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По информации издания, в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера Реала попали Маурисио Почеттино (Тоттенхэм), Массимилиано Аллегри (Ювентус) и Йоахим Лев (сборная Германии).

При этом отмечается, что Солари, скорее всего, доработает до конца сезона, ведь турнирных задач у Реала практически не осталось. В полуфинале Кубка Испании "сливочные" проиграли Барселоне, в 1/8 финала Лиги чемпионов уступили Аяксу, а отставание от первого места в Ла Лиге составляет 12 очков.

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Теги
Реал Мадрид - Аякс Испания Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Сантьяго Солари Сантьяго Солари Йоахим Лёв Йоахим Лёв Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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