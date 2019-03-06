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Почеттіно дискваліфікований на 2 матчі АПЛ і не допоможе Тоттенхему в поєдинку з Ліверпулем

13:37 265 Читать на русском
Почеттіно дискваліфікований на 2 матчі АПЛ і не допоможе Тоттенхему в поєдинку з Ліверпулем
Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно дізнався покарання за свою поведінку після фінального свистка матчу 27-го туру АПЛ з Бернлі (1:2).

57’ Кріс Вуд
83’ Ешлі Барнс
 
Харрі Кейн 65’

Наставник "шпор" буде змушений відбути 2 матчі дискваліфікації і сплатити 10 тисяч фунтів штрафу за свою сутичку з арбітром Майком Діном після гри з Бернлі, яка відбулася 23 лютого.

Почеттіно вибачився перед арбітром за ганебну поведінку в матчі проти Бернлі

Пізніше аргентинський фахівець визнав свою провину після звинувачень в неналежній поведінці та публічно вибачився перед Діном.

Тепер Почеттіно буде спостерігати з трибун за іграми чемпіонату Англії проти Саутгемптона і Ліверпуля, які відбудуться 9 і 31 березня відповідно.

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Після 29-и зіграних матчів Тоттенхем набрав 61-е очко та посідає 3-ю сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Бернлі - Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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