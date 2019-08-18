Почеттино – об отмененном голе Манчестер Сити: Я критиковал VAR, но теперь это приносит Тоттенхэму пользу

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино прокомментировал ничью с Манчестер Сити (2:2) во 2-м туре АПЛ.

"Я очень доволен набранным очком, но знаю, что нам еще нужно совершенствоваться. Команде надо добавлять во всем, мы собираемся делать это шаг за шагом, но нужно время.

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Моура забил невероятный гол. Играя против такой команды, как Манчестер Сити, всегда нужно выкладываться на максимум.

Мы должны принять VAR. Я немного критиковал видеоповторы, но теперь нужно принять правила. Теперь это приносит нам пользу. Несомненно, это не принесет нам пользы в других случаях. Это правило, которое нужно принять", – рассказал Почеттино в комментарии BBC.

Напомним, Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего в ярком матче (2:2). В конце поединка арбитр отменил гол Габриэля Жезуса через игру рукой у Ляпорта.

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