toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Почеттино – об отмененном голе Манчестер Сити: Я критиковал VAR, но теперь это приносит Тоттенхэму пользу

10:51 52 Читати українською
Почеттино – об отмененном голе Манчестер Сити: Я критиковал VAR, но теперь это приносит Тоттенхэму пользу
Маурисио Почеттино / соцсети

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино прокомментировал ничью с Манчестер Сити (2:2) во 2-м туре АПЛ.

20’ Рахим Стерлинг
35’ Серхио Агуэро
 
Эрик Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахим Стерлинг
23’ Эрик Ламела
35’ Серхио Агуэро
56’ Лукас Моура

"Я очень доволен набранным очком, но знаю, что нам еще нужно совершенствоваться. Команде надо добавлять во всем, мы собираемся делать это шаг за шагом, но нужно время.

Гвардиола – об отмененном голе Манчестер Сити: За фол на Родри не назначили пенальти, а наш забитый мяч отменили

Моура забил невероятный гол. Играя против такой команды, как Манчестер Сити, всегда нужно выкладываться на максимум.

Мы должны принять VAR. Я немного критиковал видеоповторы, но теперь нужно принять правила. Теперь это приносит нам пользу. Несомненно, это не принесет нам пользы в других случаях. Это правило, которое нужно принять", – рассказал Почеттино в комментарии BBC.

Напомним, Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего в ярком матче (2:2). В конце поединка арбитр отменил гол Габриэля Жезуса через игру рукой у Ляпорта.

Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко чудом прощается с феноменальным рекордом, дежавю из ЛЧ и невероятный КДБ

blog_ava
Олейник: В Сейнайоки мне предложили контракт до конца карьеры
09:43
236
Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Тоттенхэм Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
16
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук