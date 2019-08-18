Почеттіно – про скасований гол Манчестер Сіті: Я критикував VAR, але тепер це приносить Тоттенхему користь

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував нічию з Манчестер Сіті (2:2) у 2-му турі АПЛ.

"Я дуже задоволений набраним очком, але знаю, що нам ще потрібно удосконалюватися. Команді треба додавати в усьому, ми збираємося робити це крок за кроком, але потрібен час.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Моура забив неймовірний гол. Граючи проти такої команди, як Манчестер Сіті, завжди потрібно викладатися на максимум.

Ми повинні прийняти VAR. Я трохи критикував відеоповтори, але тепер потрібно прийняти правила. Тепер це приносить нам користь. Безсумнівно, це не принесе нам користі в інших випадках. Це правило, яке потрібно прийняти", – розповів Почеттіно в коментарі BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого у яскравому матчі (2:2). Наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Габріеля Жезуса через гру рукою в Ляпорта.

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