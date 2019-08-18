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Почеттіно – про скасований гол Манчестер Сіті: Я критикував VAR, але тепер це приносить Тоттенхему користь

10:48 313 Читать на русском
Почеттіно – про скасований гол Манчестер Сіті: Я критикував VAR, але тепер це приносить Тоттенхему користь
Маурісіо Почеттіно / соцмережі

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував нічию з Манчестер Сіті (2:2) у 2-му турі АПЛ.

20’ Рахім Стерлінг
35’ Серхіо Агуеро
 
Ерік Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахім Стерлінг
23’ Ерік Ламела
35’ Серхіо Агуеро
56’ Лукас Моура

"Я дуже задоволений набраним очком, але знаю, що нам ще потрібно удосконалюватися. Команді треба додавати в усьому, ми збираємося робити це крок за кроком, але потрібен час.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Моура забив неймовірний гол. Граючи проти такої команди, як Манчестер Сіті, завжди потрібно викладатися на максимум.

Ми повинні прийняти VAR. Я трохи критикував відеоповтори, але тепер потрібно прийняти правила. Тепер це приносить нам користь. Безсумнівно, це не принесе нам користі в інших випадках. Це правило, яке потрібно прийняти", – розповів Почеттіно в коментарі BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого у яскравому матчі (2:2). Наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Габріеля Жезуса через гру рукою в Ляпорта.

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