Гвардиола – об отмененном голе Манчестер Сити: За фол на Родри не назначили пенальти, а наш забитый мяч отменили

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал решение арбитра отменить гол Габриэля Жезуса в матче против Тоттенхэма (2:2).

"Мы играли просто невероятно, я очень горжусь. Мы часто били по воротам соперника, а им позволили пробить всего дважды.

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Я думал, мы оставили эту историю с отмененным голом после VAR в матче Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Но в матче против Тоттенхэма случилось то же самое. Арбитр и VAR отменили гол. Сложно, когда подобное происходит во второй раз. Правда, сложно, но это произошло.

С этим нужно разобраться. Свистки во время матчей теперь неочевидны. Иногда они не видят игру рукой, как в эпизоде ​​с голом Льоренте (в матче ЛЧ в прошлом сезоне – прим. "Футбол 24"), иногда видят.

Удивительно, что в первом тайме не было пенальти после нарушения на Родри, VAR посчитал, что там не было нарушения, а в конце матча – был", – поделился Гвардиола в комментарии BBC.

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