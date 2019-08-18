toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Гвардиола – об отмененном голе Манчестер Сити: За фол на Родри не назначили пенальти, а наш забитый мяч отменили

07:30 34 Читати українською
Гвардиола – об отмененном голе Манчестер Сити: За фол на Родри не назначили пенальти, а наш забитый мяч отменили
Хосеп Гвардиола / BBC

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал решение арбитра отменить гол Габриэля Жезуса в матче против Тоттенхэма (2:2).

20’ Рахим Стерлинг
35’ Серхио Агуэро
 
Эрик Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахим Стерлинг
23’ Эрик Ламела
35’ Серхио Агуэро
56’ Лукас Моура

"Мы играли просто невероятно, я очень горжусь. Мы часто били по воротам соперника, а им позволили пробить всего дважды.

Агуэро и Гвардиола поссорились во время матча против Тоттенхэма

Я думал, мы оставили эту историю с отмененным голом после VAR в матче Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Но в матче против Тоттенхэма случилось то же самое. Арбитр и VAR отменили гол. Сложно, когда подобное происходит во второй раз. Правда, сложно, но это произошло.

С этим нужно разобраться. Свистки во время матчей теперь неочевидны. Иногда они не видят игру рукой, как в эпизоде ​​с голом Льоренте (в матче ЛЧ в прошлом сезоне – прим. "Футбол 24"), иногда видят.

Удивительно, что в первом тайме не было пенальти после нарушения на Родри, VAR посчитал, что там не было нарушения, а в конце матча – был", – поделился Гвардиола в комментарии BBC.

Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко чудом прощается с феноменальным рекордом, дежавю из ЛЧ и невероятный КДБ

blog_ava
Хавбек СК Днепр-1 Когут – о матче с Ворсклой: Веселый поединок, если бы еще кое-кто не мешал играть
06:30
47
Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Видеоассистент арбитра (VAR) Манчестер Сити - Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
11
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук