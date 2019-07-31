Почеттино – о трансферных планах Тоттенхэма: Я не главный и ничего не знаю

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино отметил, что не занимается трансферами в лондонской команде.

"Я не главный и ничего не знаю о положении моих футболистов. Я только тренирую их и пытаюсь получить от них максимум. Продавать, покупать игроков, подписывать или не подписывать контракты – это не в моих руках, это в руках клуба и его руководителя Даниэля Леви .

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Моя работа сейчас заключается в том, чтобы тренировать команду. Конечно, я босс, который решает стратегию игры, тренировок, в своей области, но в другой сфере я ничего не знаю", – цитирует Почеттино ESPN.

К слову, в прошлом сезоне Тоттенхэм занял четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл Ливерпулю.

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