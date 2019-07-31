Почеттіно – про трансферні плани Тоттенхема: Я не головний і нічого не знаю

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно зазначив, що не займається трансферами в лондонській команді.

"Я не головний і нічого не знаю про становище моїх футболістів. Я тільки треную їх і намагаюся отримати від них максимум. Продавати, купувати гравців, підписувати чи не підписувати контракти – це не в моїх руках, це в руках клубу і його керівника Даніеля Леві.

Реал – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Моя робота зараз полягає в тому, щоб тренувати команду. Звичайно, я бос, який вирішує стратегію гри, тренувань, в своїй області, але в іншій сфері я нічого не знаю", – цитує Почеттіно ESPN.

До слова, в минулому сезоні Тоттенхем посів четверте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де програв Ліверпулю.

Реал – Тоттенхем: чудова гра Наваса виправдовує відсутність Луніна, захист Мадрида привозить, "шпори" у фіналі Audi Cup