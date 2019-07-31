toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАР'ЯН ШВЕД ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КАРПАТИ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР

Почеттіно – про трансферні плани Тоттенхема: Я не головний і нічого не знаю

13:29 249 Читать на русском
Почеттіно – про трансферні плани Тоттенхема: Я не головний і нічого не знаю
Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно зазначив, що не займається трансферами в лондонській команді.

"Я не головний і нічого не знаю про становище моїх футболістів. Я тільки треную їх і намагаюся отримати від них максимум. Продавати, купувати гравців, підписувати чи не підписувати контракти – це не в моїх руках, це в руках клубу і його керівника Даніеля Леві.

Реал – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Моя робота зараз полягає в тому, щоб тренувати команду. Звичайно, я бос, який вирішує стратегію гри, тренувань, в своїй області, але в іншій сфері я нічого не знаю", – цитує Почеттіно ESPN.

До слова, в минулому сезоні Тоттенхем посів четверте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де програв Ліверпулю.

Реал – Тоттенхем: чудова гра Наваса виправдовує відсутність Луніна, захист Мадрида привозить, "шпори" у фіналі Audi Cup

blog_ava
Динамо заплатить за Жерсона Родрігеса 2 мільйони євро – кияни вже узгодили з гравцем особистий контракт
00:20
4643
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
53
хв
Карпати
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук