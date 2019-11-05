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Почетный президент Ворсклы Жеваго скрывается в Европе, – СМИ

5 ноября 22:19 93 Читати українською
Почетный президент Ворсклы Жеваго скрывается в Европе, – СМИ
Константин Жеваго / etcetera.media

Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго скрывается от правоохранительных органов в Европе.

"Где находится Константин Жеваго? В одной из европейских стран", – поделился директор Государственного бюро расследований Роман Труба в комментарии Украинским новостям.

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По информации издания, почетный президент Ворсклы скрывается в Швейцарии. Ранее Жеваго получил подозрение от ГБР.

Напомним, Константина Жеваго подозревают в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит", который возглавлял почетный президент полтавского клуба.

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