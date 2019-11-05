Почесний президент Ворскли Жеваго переховується в Європі, – ЗМІ

Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго переховується від правоохоронних органів в Європі.

"Де перебуває Костянтин Жеваго? В одній з європейських країн", – поділився директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в коментарі Українським новинам.

Почесний президент Ворскли Жеваго оголошений у розшук

За інформацією видання, почесний президент Ворскли переховується у Швейцарії. Раніше Жеваго отримав підозру від ДБР.

Нагадаємо, Костянтина Жеваго підозрюють у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит", який очолював почесний президент полтавського клубу.

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