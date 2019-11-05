Почесний президент Ворскли Жеваго переховується в Європі, – ЗМІ

Ліга чемпіонів — 18:44 3041
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Динамо Загреб – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
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"Гравці Барселони – маріонетки в руках Лобановського": іспанська преса про 0:4 від легендарного Динамо на Камп НоуСвіт — 18:30 9135
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Шевченко викликав у збірну України хавбека Зорі ІванісенюЗбірна України — 14:51 3405
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Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українцівСвіт — 14:26 5139
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"Вийдемо на чемпіонат світу з першого місця". Як Блохін дотримав слова, перший і єдиний раз вивівши Україну на МундіальЗбірна України — 14:00 3769