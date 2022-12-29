Почетного президента Ворсклы Жеваго взяли под экстрадиционный арест во Франции
Руководитель полтавского клуба Константин Жеваго близок к возвращению на родину.
Накануне украинского олигарха задержали французские правоохранители. Позже его отправили под экстрадиционный арест, сообщает Українська Правда со ссылкой на пресс-службу ДБР.
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Соответствующее решение вынес суд французского города Шамбери. Жеваго будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.
Напомним, почетный президент Ворсклы подозревается в растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
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