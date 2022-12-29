Руководитель полтавского клуба Константин Жеваго близок к возвращению на родину.

Накануне украинского олигарха задержали французские правоохранители. Позже его отправили под экстрадиционный арест, сообщает Українська Правда со ссылко й на пресс-службу ДБР.

Жеваго попал в руки правосудия из-за сомнительного "ритуала" – журналист раскрыл подробности задержания владельца Ворсклы

Соответствующее решение вынес суд французского города Шамбери. Жеваго будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.

Напомним, почетный президент Ворсклы подозревается в растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.