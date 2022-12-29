Керівник полтавського клубу Костянтин Жеваго близький до повернення на батьківщину.

Напередодні українського олігарха-втікача затримали французькі правоохоронці. Пізніше його відправили під екстрадиційний арешт, повідомляє Українська Правда з посиланням на пресслужбу ДБР.

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Відповідне рішення виніс суд французького міста Шамбері. Жеваго перебуватиме під арештом, допоки правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України про його видачу.

Нагадаємо, почесний президент Ворскли підозрюється у розтраті $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.

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