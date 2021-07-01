"Луческу – строгий тренер, тренировки очень тяжелые, но интересные. У него все с мячами. Сейчас почти ничего не изменилось, и это дает результат. Динамо абсолютно с тем же составом выглядит гораздо сильнее, чем в предыдущем сезоны до его прихода. Они объективно заслуженно стали чемпионами.

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На украинцев в Шахтере он раньше вешал всех собак, когда что-то не так. Два раза выгонял меня с тренировки. Однажды в присутствии Ахметова. Ранее он часто приезжал на базу. Перед ним было немного стыдно. Мы сцепились с Марсело Морено, и он выгнал нас обоих. После Луческу говорит мне: "Виталий, что там, синяка нет?" Говорю, что нет, все нормально. Спрашивает: "Почему ты его не побил? Он же не бразилец. Он боливиец".

Помню Рац и Хюбшман после этих слов очень сильно начали смеяться. К бразильцам у него было особенное отношение. Он их продал для Шахтера насколько там? На 400 миллионов? Ко мне тоже хорошее отношение было", – признался Виценец в интервьюSportarena.

Напомним, Виценец является воспитанником Шахтера, которому принадлежал с 2007 по 2016 годы, но немало отправлялся в аренды. В общем, Виталий провел 24 матча в составе "горняков", записав в свой актив 2 гола.

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